Was bedeutet die Rückkehr der SVP in die Regierung?

Es gab einen breiten Konsens in der Urner Politik, dass die SVP wieder in die Regierung gehört. Einerseits, weil sie eine starke Partei ist. Das zeigte sich heute: Im Landrat sicherte sich die SVP trotz Sitzverlust (-1) wieder 13 Sitze. Andererseits legen die Urnerinnen und Urner viel Wert auf Konkordanz, dass also alle grösseren Parteien in der Regierung eingebunden sind. Die Wahl von Christian Arnold in die Regierung dürfte die Regierungsarbeit einfacher machen. Denn eine Partei, die keinen direkten Draht in Regierung hat, ist von Informationen abgeschnitten, zeigt sich bei Geschäften im Parlament weniger kooperativ, macht auf Opposition – und das hat SVP die vergangenen vier Jahre zuweilen getan. Jetzt, da sie wieder an der Regierungs-Verantwortung teilhat, wird sie sich anders verhalten.

Arnolds Parteikollege Pascal Blöchlinger, der als wilder Kandidat angetreten war, erhielt rund 3000 Stimmen weniger als Christian Arnold. Warum?

Pascal Blöchlinger geniesst zwar hohe Bekanntheit, er ist im Moment Präsident des Landrats. Ausserdem gilt er als Mann der Wirtschaft und hat bei Nationalratswahlen letzten Herbst gut abgeschnitten. Doch letztlich war er der schwächere Kandidat: Christian Arnold war in 90er-Jahren Mitgründer der Urner SVP, hat Partei mitaufgebaut und geprägt. Und: Arnold ist ein Vertreter der Landwirtschaft, selber Bauer und ist gut vernetzt. Er verkörpert die Art von SVP-Politikern, die in Uri besser ankommen als Pascal Blöchlinger, der ein eher urbaner Typ ist.

Der zweite Verlierer ist Georg Simmen. Warum ist es ihm nicht gelungen, für die FDP den Sitz der abtretenden Barbara Bär zu verteidigen?

Georg Simmen war ein starker Kandidat und als Landrat schon sehr bekannt. Auch bestritt er einen starken Wahlkampf. Warum es ihm nicht gereicht hat, ist nicht ganz eindeutig zu sagen – auch Parteipräsident Ruedi Cathry hatte darauf heute keine Antwort. Simmens Konkurrent von der CVP, Daniel Furrer, war offensichtlich einfach stärker. Bemerkenswert allerdings: Georg Simmen liegt nur wenige hundert Stimmen hinter Daniel Furrer.

Überraschend gut schnitt SP-Regierungsrat Dimitri Moretti ab. Er geriet letztes Jahr in die Schlagzeilen wegen der Urner Kantonspolizei (Abgänge auf Kaderstufe, Mobbing-Vorwürfe, Unruhe im Korps). Das hat Moretti offenbar nicht geschadet?

Dimitri Moretti galt zwar als Wackelkandidat, der in einen zweiten Wahlgang gehen müsste. Das ist aber nun nicht eingetroffen. Wohl darum, weil man Moretti quer durch alle Parteien attestierte, dass er die Probleme gut angehe und sie löse – und dass sie vor allem nicht erst während seiner Amtszeit entstanden seien. Letztlich gilt halt für Dimitri Moretti, was für alle Regierungsräte in Uri gilt: So lange ein amtierender Regierungsrat keinen «Bock geschossen» hat, wählt man ihn nicht ab. Und darum haben auch alle fünf bisherige die Wahl geschafft – man konnte ihnen keine grossen Fehler vorwerfen.