Regierungswahlen in Nidwalden

Bis Anfang Woche ging man von stillen Wahlen aus. Jetzt ist klar: Die Nidwaldner Bevölkerung hat eine Auswahl.

Eingabeschluss für die Nidwaldner Wahlen vom 4. März ist am kommenden Montag. Aber dass die Nidwaldner Bevölkerung an der Urne über ihre Regierung entscheiden kann, ist bereits klar: Acht Kandidierende bewerben sich um einen Sitz in der siebenköpfigen Regierung.

Die Kandidaturen der Parteien CVP: Justizdirektorin Karin Kayser, Baudirektor Josef Niederberger und Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger (alle bisher). FDP: Finanzdirektor Alfred Bossard (bisher), Niklaus Reinhard und Joe Christen (beide neu). SVP: Bildungsdirektor Res Schmid (bisher), Michèle Blöchliger (neu).

Die FDP hat mit ihrem Dreierticket dafür gesorgt, dass die Regierung nicht in einer stillen Wahl bestimmt wird: Sie hat als einzige Partei mehr Kandidaten nominiert, als sie Sitze in der aktuellen Regierung besetzt. Die CVP geht mit ihren drei Bisherigen - die SVP schickt ihren bisherigen Regierungsrat und eine neue Kandidatin ins Rennen.

Damit haben CVP und SVP also so viele Kandidaten aufgestellt, wie sie zur Zeit Sitze in der Regierung haben. SP und Grüne haben angekündigt, dass sie nicht mit eigenen Leuten antreten werden.

Zwei Sitze werden frei

Die aktuelle Regierung besteht aus drei Mitgliedern von CVP, zwei der FDP und zwei der SVP. Zwei Mitglieder treten nicht mehr an: Yvonne von Deschwanden (FDP) und Ueli Amstad (SVP).