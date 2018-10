Das Schächental muss sich auf eine Welle der Abwanderung gefasst machen. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht, Link öffnet in einem neuen Fenster der Urner Regierung aus dem Jahr 2016. Darin wird bis 2030 ein Bevölkerungsrückgang von 18 Prozent prognostiziert. Was sind die Gründe? Was fehlt im Urner Seitental? Das wollen wir auf unserer Velotour herausfinden.

Legende: Auf dem zum Klausenpass fährt man durch Unterschächen. Hier ein Blick in Richtung Dorf von der Klausenstrasse aus. SRF

In Unterschächen angekommen, erzählen uns Leute im Dorf vom Gegenteil. Und auch zwei junge Unterschächner, mit denen wir verabredet sind, haben nicht vor, ihre Heimat zu verlassen. Beide heissen Arnold wie viele im Tal, sind aber nicht miteinander verwandt. Und beide schwärmen vom Leben in Unterschächen.

Der 26-jährige Metallbauer Jonas Arnold ist in Unterschächen aufgewachsen und lebt noch heute dort, mittlerweile mit seiner Freundin. «Wegziehen ist bei mir kein Thema. Mir gefällt es hier und es fehlt mir an nichts», erzählt Jonas Arnold. Im Dorf mit seinen gut 700 Einwohnerinnen und Einwohnern engagiert er sich im Jugendverein, der ein breites Angebot für Junge auf die Beine stellt.

Auch Flavia Arnold will nichts von Abwanderung wissen. Die 19-jährige Fachfrau Betreuung arbeitet in Altdorf in einem Wohnheim, und auch sie setzt sich als Scharleiterin der Jubla Spiringen für ein lebendiges Schächental ein.

Legende: Jonas Arnold und Flavia Arnold zieht es nicht in die weite Welt hinaus. In Unterschächen habe es alles, was man braucht. SRF

Die beiden jungen Leute orten aber ein Problem: Es gebe nicht genügend Wohnungen im Dorf. Und sie betonen, es sei entscheidend, dass der Kanton Uri auf keinen Fall das Angebot, zum Beispiel beim öffentlichen Verkehr, abbaue.

Legende: Der einzige grosse Neubau der letzten Jahre in Unterschächen: Alle Wohnungen waren schnell verkauft oder vermietet - an junge Familien. SRF

