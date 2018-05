Aktuell stehen bei der Zentralbahn diverse Bauprojekte an oder sind bereits in Umsetzung:

Bahnhöfe und Haltestellen: Der Bahnhof Alpnachstad wird umgebaut. Um- und ausgebaut werden ausserdem die Haltestellen Horw und Kriens-Mattenhof.

Doppelspur: Bei der Einfahrt in den Bahnhof Luzern wird eine Strecke von 300 Metern auf Doppelspur erweitert. Kostenpunkt: 70 Millionen Franken. Ausserdem steht der teilweise Ausbau in Hergiswil an.