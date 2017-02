Mit einem ohrenbetäubenden Urknall ist um 5 Uhr früh die Luzerner Fasnacht eröffnet worden. Tausende Schaulustige und Dutzende Guggenmusigen sind seit dem Morgen auf den Beinen. Bereits in der morgendlichen Dunkelheit war in der Luzerner Altstadt kein Durchkommen mehr.







Am frühen Donnerstagmorgen sind wiederum tausende Fasnächtler in die Stadt Luzern eingefallen. Nach Angaben der Polizei strömten dieses Jahr geschätzte 16'000 Teilnehmer und Schaulustige zur Tagwache in der Innenstadt.

Trotz teils dichten Gedränges in den Gassen und auf Plätzen der Innenstadt blieb der Fasnachtsauftakt friedlich. Es sei bislang zu keinen Zwischenfällen gekommen, sagte ein Sprecher der Luzerner Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda am frühen Morgen.

Dieses Jahr lockte die Tagwache 2000 Besucher mehr an als letztes Jahr - vermutlich aufgrund der milden und trockenen Witterung. Mancher Fasnächtler im Gedränge schwitzte schon am frühen Morgen gehörig unter seiner Maske und im Kostüm. Das bislang grösste Gedränge herrschte 2015. Damals pilgerten fast 18'000 Besucherinnen und Besucher nach Luzern an die Tagwache.