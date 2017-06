Ein überparteiliches Komitee hat zwei Volksinitiativen zum besseren Schutz der Luzerner Kulturlandschaft ausgearbeitet.

Zwei Initiativen sollen die Ausdehnung der Siedlungsflächen und den Verlust von Kulturland im Kanton Luzern bremsen. Dafür hat ein überparteiliches Komitee aus 18 Personen und 16 Verbänden, Organisationen und Parteien sowie Privatpersonen zwei Initiativen lanciert.

Zwei neue Artikel in der Kantonsverfassung könnten der Kulturlandschaft qualitativ und quantitativ mehr Gewicht geben:

Die Behörden aller Stufen sollen bei ihren Planungen die Ansprüche der Natur und Landschaft sowie den Schutz von nutzbarem Kulturland höher gewichten.

Konkrete Entwicklungsziele für die Landschaftsräume sollen im kantonalen Richtplan festgelegt werden und wären somit verbindlich.

Das Komitee argumentiert, dass im Mittelland die Siedlungsfläche doppelt so schnell wächst wie in anderen Gebieten. So habe im Zeitraum von 1995 bis 2015 die besiedelte Fläche einer Gemeinde am Sempachersee um 76 Prozent zugenommen.