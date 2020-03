Sandro Patierno von der CVP hat die Wahl in den Regierungsrat knapp verpasst: Ihm fehlten bloss 50 Stimmen auf das absolute Mehr. Für ihn war deshalb schon am Sonntag klar, dass er nochmals antritt. Mit bloss 2'000 Stimmen Abstand folgt SP-Kandidat Michael Fuchs. Deswegen will auch die SP nochmals antreten. Parteipräsident Andreas Marty: «Die SP hat mit 17 Prozent Wähleranteil Anspruch auf einen Regierungsratssitz, deswegen werden wir auch in den zweiten Wahlgang gehen.» Ob Michael Fuchs oder die zweite Kandidatin Elsbeth Anderegg antritt, das wolle die Partei am Montagabend entscheiden. Ihren Rückzug angekündigt, hat die GLP. Sie will im zweiten Wahlgang Sandro Patierno unterstützen.

Bund hat 17. Mai bereits abgesagt

Wann diese Wahl stattfinden wird, ist aber noch offen: Der Bund hat den 17. Mai als eidgenössischen Abstimmungstag abgesagt – den Termin, an welchem auch der zweite Wahlgang und die Schwyzer Gemeindewahlen angesetzt gewesen wären. Sollte dieses Datum auch im Kanton Schwyz gestrichen werden, ist es gut möglich, dass die Schwyzer Regierung beim offiziellen Amtsbeginn am 1. Juli bloss zu 6. zu arbeiten beginnt, sagt Landammann Kaspar Michel: «Man müsste die Aufgaben dieses vakanten Departements aufteilen. Wir müssen diese Konsequenzen noch genauer abklären, hoffen aber, dass wir im Juli ein vollständiges Regierungsteam sein werden.»

Nur noch 10 Frauen im Kantonsrat

Alles entschieden ist hingegen beim Schwyzer Kantonsrat. Die 100 Sitze besetzen vor allem Männer – neu sind die Frauen noch mit gerade 10 Politikerinnen vertreten. Obwohl über 110 Kandidatinnen angetreten sind, ist Mona Birchler vom Frauennetz Schwyz nicht erstaunt über die wenigen Gewählten: «Es wäre eine Überraschung gewesen, wenn es anders gekommen wäre. Aber ich bin schon frustriert.» Für sie aber klar, dass das Problem nicht nur bei den Kandidatinnen liegt: «Manner nehmen Niederschläge besser hin, aber es braucht auch die Bereitschaft von Männern, Frauen den Platz zu lassen.»