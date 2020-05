Die CVP will ihren Sitz verteidigen – die SP will ihren zurück

Am Sonntag, 17. Mai findet im Kanton Schwyz der zweite Wahlgang für den letzten Sitz im Regierungsrat statt.

Es treten drei Kandidaten an: Sandro Patierno für die CVP, Michael Fuchs für die SP und der «wilde Kandidat» Peter Abegg.

Patierno steigt im bürgerlich geprägten Kanton als Favorit ins Rennen.

Im ersten Wahlgang am 22. März konnten bereits sechs der sieben Regierungssitze besetzt werden. Alle Bisherigen, die nochmals antraten, konnten ihren Sitz verteidigen. Das sind Petra Steimen und Kaspar Michel von der FDP, André Rüegsegger und Andreas Barraud von der SVP und CVP-Mann Michael Stähli.

CVP will Sitz verteidigen

Neu in die Regierung schaffte es René Bünter von der SVP. Er verteidigte damit den Sitz von Parteikollege René Bünter, der sich nach nur vier Amtsjahren aus dem Regierungsrat zurückzieht. Im zweiten Wahlgang gilt es nun noch den Sitz des zurücktretenden Regierungsrats Othmar Reichmuth zu besetzen. CVP-Politiker Reichmuth wurde vergangenen Herbst in den Ständerat gewählt.

Sandro Patierno will den Sitz von Reichmuth für die CVP verteidigen. Der 51-jährige Energieberater geht als Favorit in den zweiten Wahlgang, am 22. März verpasste er mit gut 12'600 Stimmen das absolute Mehr und damit die Wahl um gerade mal 50 Stimmen. Patierno hat politische Erfahrung: Er ist Kantonsrat und war vier Jahre Schwyzer Bezirksammann.

SP will Regierungssitz zurück

Patiernos Gegenspieler Michael Fuchs tritt für die SP an. Auch er ist ein erfahrener Politiker: Fuchs leitete als Ammann zwölf Jahre den Bezirk Küssnacht. Der 36-Jährige ist Geologe und führt ein Unternehmen für Messtechnik. Er will für die SP den Sitz in der Schwyzer Regierung zurückerobern, den diese vor acht Jahren an die SVP verloren hatte. Im ersten Wahlgang blieb Fuchs 2000 Stimmen hinter CVP-Kandidat Patierno zurück. Er musste sich die linken Stimmen jedoch mit Parteikollegin Elsbeth Anderegg teilen, die SP trat mit einer Doppelkandidatur an.

Zweiter Wahlgang der Schwyzer Regierungsratswahlen Bild 1 / 3 Legende: Sandro Patierno, CVP Der 51-Jährige sitzt seit drei Jahren im Kantonsrat und ist Ortsparteipräsident von Schwyz. Als CVP-Politiker sind seine Wahlchancen im bürgerlich geprägten Kanton gut. SRF Bild 2 / 3 Legende: Michael Fuchs, SP Für den SP-Politiker wird es schwierig, den Regierungssitz für seine Partei zurückzuholen, obwohl der 46-Jährige als intelligenter und genauer Schaffer gilt. Die SP kann lediglich einen Wähleranteil von 17 Prozent ausweisen. ZVG Bild 3 / 3 Legende: Peter Abegg, parteilos Der 59-Jährige kandidiert ohne Partei im Rücken und als sogenannt «wilder Kandidat». Seine Kandidatur darf als Aussenseiter-Kandidatur angesehen werden - er dürfte keine Wahlchancen haben. zvg

Einen Monat vor dem Wahltermin tauchte dann noch ein «wilder Kandidat» auf: der parteilose Landwirt Peter Abegg aus Rothenthurm. Der 58-Jährige erklärte gegenüber SRF seine Motivation damit, es sei Zeit, dass wieder ein Bauer in der Kantonsregierung Einsitz nehme. Zu seinen Anliegen gehört etwa die Ausrottung von Bär und Wolf im Kanton Schwyz.

Urnen bleiben am Sonntag geschlossen

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet in Schwyz auch der zweite Urnengang unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es wird kein Wahlzentrum und auch keine Wahlfeiern geben. Ausserdem ist ausschliesslich die briefliche Stimmabgabe erlaubt, die Urnen bleiben am Wahlsonntag selber geschlossen.

Dass der Kanton Schwyz trotz der Coronapandemie überhaupt Wahlen durchführt, liegt daran, dass die Legislatur am 30. Juni endet. Mit dem Festhalten am Wahltermin können Notlösungen und verlängerte Amtszeiten verhindert werden.