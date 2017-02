Shiptec baut Bürgenstockbahn Shiptec geht fremd - Vom See in die Berge

Heute, 17:35 Uhr

Marian Balli

In ihren Werfthallen am Vierwaldstättersee baut die Shiptec AG üblicherweise Schiffe. Aktuell konstruieren die Schiffspezialisten die beiden Kabinen für die Standseilbahn von Kehrsiten auf den Bürgenstock. Der Unterschied zwischen Schiff und Bahn sei gar nicht so gross, sagt der Profi im Interview.