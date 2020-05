Neben der Kantonsregierung wählen die Schwyzer auch die Regierung in den Bezirken und Gemeinden. Die Ausgangslage.

Wahlen in den Schwyzer Bezirken und Gemeinden

Am Sonntag, 17. Mai findet im Kanton Schwyz nicht nur der zweite Wahlgang für den letzten Sitz in der Kantonsregierung statt, die Schwyzerinnen und Schwyzer bestimmen auch, wer sie in den Bezirken und Gemeinden vertreten soll. Dies ist die Ausgangslage.

Bezirksratswahlen

Höfe: Im Bezirk Höfe sind im Bezirksrat drei Sitze zu vergeben. Es bewerben sich vier Personen: Der bisherige Stefan Helfenstein von der SVP, Nicole Fritsche Kathriner von der CVP, André Baron von der CVP und Edgar Reichmuth von der «IG unabhängige Wählerinnen und Wähler Freienbach».

Küssnacht: Von den bisherigen Regierungsmitgliedern der Bezirksregierung tritt nur eine Person, Emil Gnos von der CVP zurück. Das heisst, es wird vor allem spannend, wer sich seinen Sitz holt. Drei Personen kandidieren für seinen Sitz: Sibylle Hofer von der CVP, Roland Müller von der SVP und der parteilose Philipp Räber.

Gersau: Im Bezirk Gersau kommt es zur Kampfwahl für den Posten des Bezirksammanns.

Gemeinderatswahlen

Freienbach: Vier bisherige der Gemeinderegierung treten nochmals an. Die grosse Frage ist also, wer sich den einen frei werdenden Sitz holt. Vier Parteien schicken ihre Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen. Für die FDP tritt Christoph Räber an, für die CVP Guido Cavelti, für die SP Verena Vanomsen und die «IG unabhängige Wählerinnen und Wähler Freienbach» schickt Ernst Schärer ins Rennen.

Lachen: Für den Posten des Gemeindepräsidenten bewirbt sich nur Emil Woodtli von der FDP. Für jenen des Säckelmeisters kommt es zu einer Kampfwahl zwischen Roland Eberhard von der CVP und Elmar Schwyter von der SVP. An den restlichen vier Plätzen in der Gemeinderegierung sind vier Personen interessiert: Claudio Rebsamen von der CVP, Ulrich Korrodi von der FDP, Hans Jakob Schneiter von der SP, und Donat Schwyter und Christina Zunkel von der SVP.

Feusisberg: Es kommt zur Kampfwahl um einen Gemeinderats-Sitz.

Lauerz: Auf die neue Legislatur wird der Gemeinderat verkleinert – von neun auf sieben Sitze. Für die reduzierte Wahl machten der Gemeinderat und die Parteien einen Vorschlag, der nun von zwei «wilden Listen» bekämpft wird.