Die Regierung will den Investor für seine Verdienste um das Hotel-Resort in Andermatt ehren. Der Umweltrat wehrt sich.

Das Urner Kantonsparlament - der Landrat - soll an seiner Mai-Session dem ägyptischen Unternehmer Samih Sawiris das Ehrenbürgerrecht des Kantons Uri erteilen: Diesen Antrag hat die Urner Regierung gestellt. «Das soll ein Zeichen sein der Wertschätzung für die gute Zusammenarbeit und sein Engagement für den Kanton Uri», sagt der Urner Landammann Roger Nager.

Ein Ferienresort auf dem ehemaligen Waffenplatz

Samih Sawiris kam 2005 auf Einladung der Urner Regierung erstmals nach Andermatt und beschloss darauf, auf dem Gelände des ehemaligen Waffenplatzes ein Ferienresort zu bauen – inklusive Golfplatz, Nobelhotels und Konzerthalle. Daneben führte Sawiris die Skigebiete des Urserntals mit Sedrun und Disentis zusammen.

Dem Unternehmer sei es gelungen, die lokale Bevölkerung, die Behörden und die Umweltorganisation von seinem Projekt zu überzeugen, so die Urner Regierung. Als Folge seien hunderte Arbeitsplätze erhalten und neue Jobs geschaffen worden – Andermatt erlebe wieder einen Aufschwung, der auf den gesamten Kanton ausstrahle.

Legende: Realisierte die Skiarena Andermatt: Samih Sawiris 2018 bei der offiziellen Eröffnung des Skigebiets auf dem Oberalpass Keystone

Ein Ehrentitel ohne politische Rechte

Wenn der Landrat dem Antrag der Regierung am 18. Mai zustimmt, wird Samih Sawiris der erste Nichtschweizer, der das Urner Ehrenbürgerrecht erhält. Politische Rechte sind damit aber nicht verbunden. Roger Nager: «Es ist einfach ein Ehrentitel, den Sawiris dann tragen darf, als Anerkennung seiner Leistungen.»

Der Kanton Uri verleiht das Ehrenbürgerrecht nur sparsam. Letztmals ging es 2002 an den Unternehmer Max Dätwyler.

Umweltrat übt scharfe Kritik

Kurz vor der Verleihung des Ehrenbürgerrechts durch den Landrat wird nun aber Kritik an der Idee laut. Der Urner Umweltrat, dem Pro Natura, VCS und Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz angehören, zeigt kein Verständnis dafür, dass die Regierung damit «Eingriffe in die Natur belohnen» wolle, wie es in einer Mitteilung heisst.

Vor allem stösst dem Umweltrat auf, dass die Regierung in ihrer Begründung behaupte, Sawiris sei es gelungen, auch die Umweltverbände von seiner Vision zu überzeugen. «Das stimmt natürlich überhaupt nicht», sagt Pia Tresch von Pro Natura Uri: «Wir haben uns vielmehr mit Händen und Füssen gegen das Projekt gewehrt.» Der Umweltrat hoffe nun auf den Landrat, dass dieser die Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Samih Sawiris zumindest verschiebe, sagt Tresch im Gespräch.