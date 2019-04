Die SVP will den Ständeratssitz der FDP erobern.

Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler will nach Bern

Legende: Audio SVP greift FDP-Sitz an abspielen. Laufzeit 00:35 Minuten.

SVP greift FDP-Sitz an

Der Zuger Regierungsrat Heinz Tännler will Ständerat werden. Die SVP Zug hat am Montag die Kandidatur des 58-Jährigen bekannt gegeben. Die Nominationsversammlung findet am Mittwoch statt.

In der Mitteilung wird Tännler als Macher bezeichnet, der die Interessen Zugs beherzt vertreten werde. Tännler ist Jurist und gehört dem Zuger Regierungsrat seit 2007 an.

Im Kanton Zug wird der Ständeratssitz von Joachim Eder (FDP) frei. Die FDP will diesen Sitz mit alt Regierungsrat Matthias Michel verteidigen. Der zweite Ständeratssitz wird von Peter Hegglin (CVP) gehalten.