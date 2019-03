Der 63-jährige Isidor Baumann blickt auf eine lange politische Karriere zurück. Von 1990 bis 2000 war der frühere Vermessungstechniker und Landwirt Gemeinderat und Gemeindepräsident von Wassen. In diese Zeit amtete er auch als Präsident des Urner Bauernverbands. Im Jahr 2000 wurde er in den Regierungsrat gewählt, wo er zwölf Jahre lang die Volkswirtschaftsdirektion leitete. 2011 wurde er in den Ständerat gewählt.