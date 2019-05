Das Kandidatinnen- und Kandidatenkarussell für die Ständeratswahlen im Kanton Zug ist um einen Namen reicher: Die SP hat am Dienstagabend Barbara Gysel nominiert.

Die 41-jährige Stadtzugerin ist kantonale Parteipräsidentin und politisiert im Zuger Kantons- und Stadtparlament. «Meine Kandidatur für den Ständerat soll einen Beitrag leisten für ein möglichst erfolgreiches Abschneiden bei den Wahlen im Herbst», sagt Barbara Gysel. Also Wählerinnen und Wähler mobilisieren. Denn im Fokus stehen für die SP die Wahlen in den Nationalrat. Hier tritt die Partei mit sieben Listen an, auch das wurde am Parteitag beschlossen.

Mit der Kandidatur von Barbara Gysel sieht die Ausgangslage für die Ständeratswahlen im Kanton Zug folgendermassen aus: Die CVP tritt mit dem Bisherigen Peter Hegglin an. Die FDP will den Sitz von Joachim Eder, welcher bei den Wahlen im Herbst nicht mehr antritt, mit alt Regierungsrat Matthias Michel verteidigen.

Ambitionen auf einen Sitz im Ständerat hat aber auch die SVP: Sie hat den amtierenden Regierungsrat Heinz Tännler nominiert. Und auch die Alternative – Die Grünen stehen zur Wahl, mit Tabea Zimmermann. Die 49-Jährige sitzt für die ALG im Kantonsparlament und ist aktuell Vizepräsidentin des Stadtzuger Parlaments.