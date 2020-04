Das Luzerner Kantonsspital Sursee soll am bisherigen Standort an der Spitalstrasse durch einen Neubau ersetzt werden.

Ein Umzug in die Nachbargemeinde Schenkon wurde verworfen.

Ausschlaggebend für den Entscheid seien raumplanerische und ökologische Vorteile.

Weil die Bevölkerungszahl stetig zunimmt und wegen der demografischen Entwicklung in der Region Sursee steigen die Patientenzahlen am Luzerner Kantonsspital (LUKS) in Sursee jährlich an. Das LUKS Sursee benötigt darum mehr Fläche und eine moderne Infrastruktur. Auch, weil der Trend zu mehr ambulanten Behandlungen weiter zunehmen werde, heisst es in einer Mitteilung des Kantons Luzern.

Eine Sanierung des heute bestehenden fast 50-jährigen Spitalgebäudes mache baulich wie betrieblich keinen Sinn. Ein Neubau sei notwendig. Der Ersatzneubau soll nach derzeitiger Planung bis ungefähr 2028 realisiert werden.

Nach einer Prüfung von total 23 Standorten durch das LUKS blieben zwei grundsätzlich geeignete Standorte übrig: Der bisherige Standort an der Spitalstrasse in Sursee und der Standort Schwyzermatt in Schenkon. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile der Varianten hat sich der Luzerner Regierungsrat für die Beibehaltung des bisherigen Standortes in Sursee entschieden.

Ausschlaggebend für diesen Entscheid war unter anderem, dass beim Standort in Sursee kein Kulturland zerstört werden muss. Das Grundstück Schwyzermatt in Schenkon hingegen ist unverbaut und liegt in der Landwirtschaftszone. Bei einer Einzonung würde eine Fruchtfolgefläche von 37'440 Quadratmetern beansprucht.

Zudem ermögliche es die unmittelbare Nähe des Standorts Sursee zum See auch, relativ einfach das Seewasser zur Kälte- und Wärmegewinnung zu nutzen.