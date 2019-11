Am Dienstagabend hat der Kanton Luzern im Verkehrshaus vor rund 230 Personen über das weitere Vorgehen bei der Spange Nord informiert.

Erst kürzlich hat der Kanton bekanntgegeben, dass er sich für eine abgespeckte Version des Projekts einsetzen will.

Vor Ort waren zahlreiche Gegner des Projekts. Sie haben die Pläne der Kantonsregierung regelrecht zerpflückt.

In der Fragerunde sah sich der Luzerner Baudirektor Fabian Peter bis auf eine einzige Ausnahme ausschliesslich mit kritischen Wortmeldungen konfrontiert. Eine Bewohnerin des betroffenen Fluhmühlequartiers äusserte Zweifel daran, dass sich der motorisierte Verkehr, wie im Bericht aufgezeigt, von der geplanten Brücke verlagert.

Ob er sich vorstellen könne, dass der Kanton gegen den Willen der Stadt ein solches Projekt baue, wurde der Baudirektor gefragt. «Ich fände es sehr unschön und unangenehm», sagte Peter. Am Ende entscheiden aber das Parlament und das Volk.

Das Gros der Votanten äusserte grundlegende Kritik an der Verkehrsplanung. In Luzern sei 50 Jahre lang verkehrspolitisch gesündigt worden, betonte etwa ein Mann. «Jede Strasse, die wir mehr bauen, ist falsch», sagte er und erntete dafür Applaus.

Externe Prüfung

Vor einem guten Monat hat die Kantonsregierung informiert, dass sie sich für eine Minimalvariante der Spange Nord einsetzen will. Dabei würden einzig der Autobahnanschluss Lochhof und eine Brücke über die Reuss auf die Kantonsstrasse in der Flühmühle realisiert.

Legende: Vom ursprünglichen Projekt Spange Nord bleibt noch die Brücke beim Reussport und der Autobahnanschluss Lochhof übrig. Visualisierung. ZVG

Dem Entscheid ging eine externe Prüfung verschiedener Varianten zur Spange Nord voraus. Diese Studie kam zum Schluss, dass das ursprüngliche Projekt Spange Nord nicht die bestmögliche Variante ist. Bei der Siegervariante, für die sich die Kantonsregierung nun einsetzt, würde die Verbindungsstrasse von der Fluhmühle ins Maihofquartier entfallen, und auch durchgehende Busspuren im Bereich Kupferhammer (Kriens) bis Luzernerhof sind nicht Teil der davon.

So war die Spange Nord ursprünglich geplant Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Spange Nord ist Teil des Gesamtsystems Bypass Luzern, mit dem das Stadtzentrum entlastet und das ÖV-Angebot verbessert werden. Ursprünglich war die Linienführung vom Schlossberg über die Friedentalstrasse bis zum neuen Autobahnanschluss Lochhof und von dort über die Reuss ins Fluhmühle-Gebiet geplant. Mit der aktuellen Variante der Kantonsregierung bleibt davon nur noch der Autobahnanschluss Lochhof und die Brücke übrig. Kosten soll das ganze rund 40 Millionen Franken, wobei noch ergänzende Massnahmen von 85 Millionen hinzukommen. Bei der usprünglichen Variante rechnete die Regierung mit gut 200 Millionen Franken.

Vernehmlassung bis Ende März

Die bisherigen Gegner der Spange Nord stellen sich auch gegen die Minimalvariante des Projekts, wie sie an der Infoveranstaltung lautstark bekundeten. Aktuell befindet sich das Projekt in der Vernehmlassung. Die Gegner haben die Möglichkeit, sich bis Ende März 2020 zum Vorschlag der Kantonsregierung zu äussern. «Die Rückmeldungen werden in den definitiven Entscheid der Regierung miteinbezogen», teilt der Kanton mit.