Sturm in der Zentralschweiz

Der Sturm «Burglind» fegt auch über die Zentralschweiz und hat bereits Schäden angerichtet.

Auf dem Pilatus erreichte der Sturm eine Geschwindigkeit von 195 Stundenkilometern. Laut SRF Meteo handelt es sich dabei um einen neuen Rekord seit Messbeginn 1981. Der bisherige Höchstwert für den Luzerner Hausberg betrug demnach 168 Stundenkilometer und wurde 2012 gemessen. In Engelberg bleiben wegen der Winde sämtliche Bergbahnen geschlossen, auch auf der Melchsee-Frutt ist der Skibetrieb eingestellt.

Auch in tieferen Lagen sorgte der Wind für Schäden und Grossaufgebote der Einsatzkräfte. Einen Überblick habe man derzeit noch nicht, hiess es etwa bei der Luzerner Polizei. Es lägen Bäume und Äste auf Strassen, unter anderem auf der A2 auf Höhe der Raststätte Neuenkirch. Zudem seien Baugerüste und ganze Lastwagen umgestürzt. Eine Person sei verletzt worden; diese sei in einem Auto gesessen, als die Frontscheibe in Brüche ging.

Bei der Zuger Polizei seien am Mittwochvormittag bisher rund zwei Dutzend Meldungen über umgestürzte Bäume, Bauabschrankungen, Baugerüste und abgebrochene Äste eingegangen. Betroffen seien hauptsächlich die Gemeinden Zug, Baar, Oberwil, Menzingen und Neuheim. In Zug wurden zudem zwei Boote von der Boje losgerissen.

Schienenverkehr beeinträchtigt

Auch der Bahnverkehr ist beeinträchtigt. Zwischen Gettnau und Zell auf der Linie Wolhusen-Langenthal liegt ein Hindernis auf dem Gleis, die Regionalzüge fallen aus. Verspätungen und Zugausfälle gibt es auf der Linie Luzern-Olten zwischen Emmenbrücke und Sursee wegen Unwetterschäden.

Im Versorgungsgebiet der Centralschweizer Kraftwerke (CKW) sorgte der Wintersturm für mehrere Stromunterbrüche. Wegen eines Stromausfalls war auch die Bahnstrecke zwischen Arth-Goldau und Biberbrugg zeitweise nur beschränkt befahrbar.

In Goldau bleibt der Tierpark vorerst geschlossen. Die Erfahrung vom Sturm Lothar 1999, als 80 Prozent des Waldbestandes im Park verwüstet wurden, habe die Geschäftsleitung dazu bewogen, erhöhte Sicherheitsmassnahmen zu veranlassen.

