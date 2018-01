Sturm in der Zentralschweiz

Der Sturm «Burglind» fegte auch über die Zentralschweiz und hat Schäden angerichtet. Zwei Personen wurden verletzt.

Die Luzerner Polizei hatte bis 13 Uhr 230 Schadensmeldungen registriert. Zwei Personen wurden verletzt. Eine Frau befand sich in einem Auto, als die Frontscheibe in die Brüche ging. Eine Passantin wurde von herumfliegenden Gegenständen getroffen und durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.

Insgesamt seien 31 Feuerwehren auf dem Luzerner Kantonsgebiet im Einsatz. Diese sind hauptsächlich mit Räumungs- und Sicherungsarbeiten beschäftigt. Diverse Strassen sind vorübergehend gesperrt. In Littau stürzte ein Baugerüst eines Neubaus um.

Laut Angaben des Wetterdienstes Meteonews blies der Wind in Flühli mit 128 Stundenkilometern und in Egolzwil erreichte er Spitzen von bis zu 123 Stundenkilometern. Einen Rekord gab es auf dem Pilatus mit 195 Stundenkilometern, auf dem Napf waren es immerhin 143.

Bei der Kantonspolizei Schwyz klingelte ab 9:45 Uhr das Telefon fast ohne Unterlass. Über 30 Notrufe gingen wegen umgestürzter Bäume ein, 13 Meldungen betrafen weggerissene Hausdächer.

Zwölf weitere Meldungen gingen wegen herumfliegendem Material wie Trampoline, Baustellenmaterial oder Restaurantsignale ein. In Arth lief Wasser in einen Keller. In Küssnacht drohten Kamine vom Dach zu stürzen.

Auf Rigi Klösterli geriet eine Starkstromleitung in Brand. Zwei weitere Stromleitungen wurden aufgrund geknickter Masten beschädigt.

Bei der Kantonspolizei Nidwalden gingen über hundert Notrufe ein. Umgefallene Bäume blockierten Strassen, Dächer wurden abgedeckt, wodurch Wasser in die Häuser eintrat. Beim Flugplatz Buochs wurde ein Zelt beschädigt, bei Ennetbürgen wehten Sturmwinde ein abgestelltes Kleinflugzeug um.

Die Strassen nach Wiesenberg, Oberrickenbach, Emmetten und Obbürgen wurden gesperrt. Die durch den Sturm entstandenen Schäden können noch nicht beziffert werden.

Die Zuger Polizei registrierte am Vormittag gegen 60 Meldungen wegen umgestürzter Bäume, Bauabschrankungen, Baugerüste und abgebrochener Äste. Betroffen seien hauptsächlich die Gemeinden Zug, Baar, Oberwil, Menzingen und Neuheim. In Zug wurden zudem zwei Boote von der Boje losgerissen.

Schienenverkehr beeinträchtigt – Tierpark geschlossen

In der ganzen Zentralschweiz war auch der Bahnverkehr ist beeinträchtigt. Zwischen Gettnau und Zell auf der Linie Wolhusen-Langenthal liegt ein Hindernis auf dem Gleis, die Regionalzüge fallen aus. Verspätungen und Zugausfälle gibt es auf der Linie Luzern-Olten zwischen Emmenbrücke und Sursee wegen Unwetterschäden. Auch die Brünigstrecke zwischen Giswil und Interlaken war unterbrochen.

Im Versorgungsgebiet der Centralschweizer Kraftwerke (CKW) sorgte der Wintersturm für mehrere Stromunterbrüche. Wegen eines Stromausfalls war auch die Bahnstrecke zwischen Arth-Goldau und Biberbrugg zeitweise nur beschränkt befahrbar.

In Goldau bleibt der Tierpark vorerst geschlossen. Die Erfahrung vom Sturm Lothar 1999, als 80 Prozent des Waldbestandes im Park verwüstet wurden, habe die Geschäftsleitung dazu bewogen, erhöhte Sicherheitsmassnahmen zu veranlassen.