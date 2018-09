Zum ersten Mal findet der Käsewettbewerb in der Zentralschweiz statt.

Swiss Cheese Awards in Luzern

So wird der beste Käse gesucht

An den Swiss Cheese Awards wird alle zwei Jahre der beste Käse der Schweiz gesucht. Der Wettbewerb findet heuer zum elften mal statt - zum ersten Mal in der Zentralschweiz, genauer gesagt in Luzern.

Legende: An den Swiss Cheese Awards werden 965 verschiedene Käse probiert und bewertet. SRF / Andy Hochstrasse

Die Käse wurden in 28 verschiedenen Kategorien beurteilt nach diversen Kriterien. Neben dem Geschmack spielte zum Beispiel auch die Beschaffenheit der Rinde eine Rolle oder wie gut der Käse geschnitten werden konnte. Sogar das Aussehen der Löcher musste stimmen.

Legende: Felix Schibli ist einer von 160 Juroren, die den besten Käse der Schweiz suchen. SRF / Andy Hochstrasser

Felix Schibli, der selber in Sarnen eine Käserei führt, ist zum ersten Mal als Juror im Einsatz. Er hatte am Freitagmorgen gemeinsam mit anderen Juroren 32 halbharte Käsesorten zu beurteilen.

Das sei nicht einfach, erzählte Felix Schibli. Eigene Vorlieben müssten komplett ausgeblendet werden, damit der Wettbewerb fair bleibe. Er selber bevorzuge eher milde Käsesorten.

Ich mag Käse mit einem speckigen Teig und vollmundigen Aroma.

Schön sei aber, dass man sich in der Schweiz nicht auf einen Geschmack festlegen müsse, weil die Vielfalt so gross sei, sagte Felix Schibli.

Werbung im Ausland

Unter den 160 Juroren befanden sich auch Experten aus dem Ausland, zum Beispiel aus Japan, den USA oder Frankreich. Die Organisatoren erhoffen sich davon, den Bekanntheitsgrad des Schweizer Käses im Ausland zu erhöhen. Jedes zweite Kilo Käse aus der Schweiz werde in andere Länder exportiert.

Es sei deshalb wichtig, immer wieder auf die Vielfalt der Schweizer Produkte aufmerksam zu machen, sagt Josef Werder. Er ist der Präsident des Verbandes der Zentralschweizer Käsermeister, welche die Käsemeisterschaft mitorganisieren.