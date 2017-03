Die militärische Katastrophenhilfe übt zusammen mit Feuerwehr und Polizei einen Gross-Waldbrand. Im Einsatz sind rund 500 Personen. Die Übung findet im Raum Zug, Malters und Buochs statt.

Das Katastrophenhilfe-Bataillon 2 übt im Raum Zug, Buochs und Malters das Szenario eines ausgedehnten Waldbrandes. «Es geht darum, dass wir unsere Fachkenntnisse und den Materialeinsatz trainieren und die Zusammenarbeit mit den zivilen Einsatzkräften wie Feuerwehr und Polizei», sagt Katastrophenhilfekommandant Reto Graber.

Es sei vorgesehen, dass sie unter anderem eine Notbrücke über die Kleine Emme einsetzen und an einem anderen Einsatzort eine rund neun Kilometer lange Wasserleitung bauen würden. An der Katastrophenübung sind rund 500 Personen beteiligt.

Realistisches Szenario

Die Waldbrandübung sei nicht eine direkte Folge der verheerenden Waldbrände in den Bündner Südtälern und in der Leventina im vergangenen Jahr, aber es zeige die Aktualität. «In solchen Fällen könnten wir tatsächlich zum Einsatz kommen», sagt Kommandant Reto Graber.

Die Übung findet am Montag und Dienstag statt.