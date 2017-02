Der Gipfel der Rigi kann derzeit per Zahnradbahn nur ab Vitznau erreicht werden. Ab Goldau ist die Strecke auf den Berg wegen aktuter Steinschlaggefahr geschlossen. Der Unterbruch dauert laut Angaben der Rigi Bahnen vorerst bis Mittwoch 12 Uhr. Reisende müssen via Vitznau oder Weggis reisen.

Aufgrund stark gefüllter Steinfangnetze wurde auf der Strecke von Goldau SZ nach Rigi Kulm der Abschnitt zwischen der Station Kräbel und Fruttli vorläufig gesperrt, teilen die Bahnen auf ihrer Homepage mit. Reisende auf die Rigi müssen via Vitznau LU oder Weggis LU reisen. Die weiteren Bergbahnen an der Rigi seien fahrplanmässig in Betrieb.