Die Finanzen des ehemaligen Pfarrers von Küssnacht waren zeitweise noch arger in Schieflage als bisher bekannt.

Gemäss dem Kenntnisstand vom 9. Juli 2018 haben 84 Personen dem ehemaligen Pfarrer zwischen 2011 und 2018 Geld geliehen. Die Gesamtsumme beläuft sich auf mehr als 2,6 Millionen Franken. Von diesen Personen hätten nach übereinstimmenden Angaben von Geldgebern und Pfarrer 40 Gläubiger ihr Geld im Gesamtwert von 1,2 Millionen Franken zurückerhalten. Dies schreibt die römisch-katholische Pfarrei Küssnacht nach Abklärungen zusammen mit dem Bistum Chur in einer Mitteilung.

Neue Darlehnen um Schulden zu tilgen

Wie es scheine, habe der hochverschuldete Pfarrer neue Darlehen aufgenommen, um ältere Schulden zu begleichen. Es verblieben 1,4 Millionen Franken Schulden bei total 44 Personen, deren Darlehnen vom Pfarrer noch nicht zurückbezahlt wurden. Von diesen Geldgebern wollen 10 Personen anonym bleiben. Laut Mitteilung verzichten sie zum Teil darauf, das ausgeliehene Geld zurückzufordern.

In der Übersicht noch nicht enthalten sei eine offene Forderung von rund 239`000 Euro aus einem früheren Immobiliengeschäft des Pfarrers in Süddeutschland.

«Alles verlief sehr diskret»

Verschuldet hat sich der Kirchenmann wegen seiner Spielschulden. Gespielt hat er gemäss seinem Anwalt in einem regulären Casino. Bei seinen Gläubigern gab der Pfarrer als Grund für seine Finanznot meistens seine Spielschulden an, vereinzelt nannte er karitative Zwecke. Es sei davon auszugehen, dass die meisten Gläubiger dem Pfarrer Geld ausgeliehen hätten in der Meinung, sie seien die einzigen, die ihm helfen. Dementsprechend sei alles sehr diskret verlaufen, schreibt der Kirchenrat weiter.

Die Geschädigten können sich weiterhin bei der Kirchgemeinde melden. Ob diese ein Strafverfahren einleiten wird, bleibt zur Zeit noch offen. Vor einem knappen Monat wurde bekannt, dass der Pfarrer von Küssnacht nicht mehr im Amt ist und Spielschulden hat. Für viele Küssnachterinnen und Küssnachter war dies ein Schock. Der Pfarrer war 20 Jahre im Amt und galt als beliebt.