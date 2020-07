In Altendorf SZ ist am frühen Donnerstagmorgen ein Güterzug in ein leeres Auto geprallt. Der Lokführer blieb unverletzt. Das Auto war zuvor von der Strasse abgekommen und auf die Schienen gestürzt. Die Polizei vermutet, dass es der Lenker nach dem Absturz dort zurückliess und sich von der Unfallstelle entfernte. Ein Notruf sei keiner eingegangen.

Lenker schwer verletzt

Am Morgen um 7 Uhr wurde an der Churerstrasse in Pfäffikon ein lebensbedrohlich verletzter Mann gefunden. Die Rega flog den 30-Jährigen in eine ausserkantonale Spezialklinik. Die Schwyzer Kantonspolizei geht im Moment davon aus, dass dieser Mann der Lenker des Unfallautos war. Aufgrund seines Gesundheitszustandes konnte er aber noch nicht befragt werden.

Die Bahnstrecke zwischen Altendorf und Pfäffikon war bis 7 Uhr gesperrt. Die SBB leiteten die Reisenden via Rapperswil oder St. Gallen um. Die Zürcherstrasse war zeitweise nur einspurig befahrbar.