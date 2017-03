Lawine Oberalp Unterbruch der Matterhorn Gotthard Bahn

Eine Lawine hat am Mittwoch am Oberalppass zwischen Graubünden und Uri die Geleise der Matterhorn Gotthard Bahn verschüttet. Die Zugverbindung zwischen Nätschen und dem Pass ist derzeit unterbrochen. Reisende des Glacier-Expresses werden via Zürich und Chur umgeleitet.

Bild in Lightbox öffnen. Die Lawine sei vor Betriebsbeginn niedergegangen und habe die Geleise verschüttet, sagte Jan Bärwalde der Matterhorn Gotthard Bahn auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Eine Schneeräumungsequipe habe die Lawine entdeckt. Die Räumung der Geleise dauere voraussichtlich den ganzen Mittwoch. Zwischen Nätschen und dem Oberalppass verkehren deshalb keine Züge. Die Züge von Disentis nach Andermatt werden auf dem Oberalppass gewendet. Reisende des Glacier-Express werden via Zürich und Chur umgeleitet.

sda/laur; Regionaljournal Zentralschweiz, 12:03 Uhr