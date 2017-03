Kampf dem Hausarztmangel Uri will Pflegeexpertinnen einsetzen

Heute, 19:55 Uhr

Im Kanton Uri hat es so wenig Hausärzte pro Kopf der Bevölkerung wie nirgendwo sonst in der Schweiz. Die Regierung will Gegensteuer geben. Neustes Pilotprojekt ist der Einsatz von Pflegeexpertinnen.

Bild in Lightbox öffnen. Pflegefachpersonen mit Hochschulabschluss sollen in Hausarztpraxen eingesetzt werden und so die Ärztinnen und Ärzte entlasten.

Der Kanton Uri will mit einem Pilotprojekt testen, ob das Modell eine sinnvolle Lösung für das Problem der fehlenden Hausärzte sein kann.

Eine von zwei Ärzten in Bürglen geführte Praxis stellt ab dem Sommer eine Pflegeexpertin an. Deren genaue Aufgaben stehen noch nicht abschliessend fest.

Das Pilotprojekt wird wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Je nach Ergebnis sollen weitere Praxen folgen.

Der Kanton Uri will sich – neben einer Krankenkasse und weiteren Partnern – finanziell am Projekt beteiiligen. Uri wäre der erste Kanton, der dies tut. Audio «Urner Pilotprojekt mit Pflegeexpertinnen (20.3.2017)» abspielen. Audio «Urner Pilotprojekt mit Pflegeexpertinnen (20.3.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Urner Pilotprojekt mit Pflegeexpertinnen (20.3.2017) 2:53 min

heet; Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 uhr