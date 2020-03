Der Andrang auf die fünf Sitze in der Luzerner Stadtregierung ist gross: Drei Frauen und sieben Männer bewerben sich. Alle fünf Bisherigen treten erneut an. Ziemlich sicher im Sattel sitzen dürften die Vertreter der grossen Parteien: Nämlich Beat Züsli (SP), Adrian Borgula (Grüne), Franziska Bitzi (CVP) und Martin Merki (FPD). Schwieriger dürfte es für die Vertreterin der kleinsten Partei werden, für die Grünliberale Manuela Jost.

Konkurrenz erhält sie unter anderem von der früheren Stadtparlamentarierin Judith Dörflinger, die für die SP einen zweiten Sitz erobern will. Von rechts wird sie von SVP-Mann Silvio Bonzanigo herausgefordert. Der frühere CVP-ler ist allerdings umstritten – sogar in der eigenen Partei. Weiter treten zwei Jungpolitiker an: Skandar Khan von der Juso und Jona Studhalter von den Jungen Grünen. Und schliesslich kandidiert auch noch der Parteilose Rudolf Schweizer, der schon mehrmals erfolglos für höhere Ämter kandidierte.

Beim Stadtpräsidium kommt es zu einem Zweikampf: Den amtierenden Stadtpräsidenten Beat Züsli (SP) fordert Martin Merki (FDP) heraus. Zwar tritt auch Rudolf Schweizer (parteilos) an, er dürfte aber kaum eine Rolle spielen.

Enge Verhältnisse im Parlament

Spannend sind auch die Wahlen in den 48-köpfigen Grossen Stadtrat - das Luzern Stadtparlament. Aktuell haben dort weder die Bürgerlichen Parteien noch die Linken eine Mehrheit. CVP, FDP und SVP kommen zusammen auf 23 Sitze - SP und Grüne auf 21. Beide Blöcke waren jeweils auf die Grünliberalen (4 Sitze) angewiesen, um eine Mehrheit zu erreichen. Sowohl die Linken wie auch die Bürgerlichen möchten deshalb zulegen, um die Mehrheit zu erreichen.

Urnenbüro arbeitet langsamer

Wegen der Corona-Krise verzögert sich das Auszählen. Die Stadt rechnet damit, dass es «Tage oder Wochen» dauert. Der Kanton hat die Frist für das Auszählen auf den 9. April hinausgeschoben.