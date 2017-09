Die Stadt Luzern denkt darüber nach, die klassischen Sitzbänke durch Sitzelemente zu ersetzten, die verschoben werden können und so Begegnungen in den Aussenräumen fördern. Nun stehen bis am 4. Oktober an vier Standorten unterschiedliche Möbel zum Probesitzen bereit.

Die Bevölkerung sei eingeladen, auf dem Kornmarkt, auf dem Kurplatz, im Stadthauspark und in der Tribschenstadt diese Sitzmöbel zu testen und online zu bewerten, teilte die Stadt Luzern am Montag mit.

Die Idee, andere Sitzmöbel als die klassische Sitzbank aufzustellen, sei in verschiedenen Projekten zur Aufwertung von öffentlichen Freiräumen in der Stadt Luzern eingebracht worden, heisst es weiter. Der Test werde auch dazu genutzt um zu prüfen, wie sich die Sitzmöbel im alltäglichen Gebrauch bewähren.