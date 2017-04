Hausbesetzung Obergrundstrasse

Vor knapp einer Woche war eine Besetzergruppe in eine leer stehende Liegenschaft an der Obergrundstrasse in Luzern eingedrungen. Diese ist inzwischen geräumt. Die SP reichte dazu im Stadtparlament einen Vorstoss ein, in dem sie wissen wollte, wie die Stadt das Verlottern von Häusern verhindern könne.