Grossbrand in Buochs Wohnungsbrand im «Hirschen»

Heute, 10:45 Uhr

In einer Wohnung oberhalb des Restaurants «Hirschen» an der Dorfstrasse in Buochs ist am frühen Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Eine Person musste wegen Verdachts auf Rauchvergiftung hospitalisiert werden.

In einer Wohnung oberhalb des Restaurants «Hirschen» im Dorfzentrum von Buochs ist ein Brand ausgebrochen.

Seit 5:30 Uhr stehen die Feuerwehren von Buochs-Ennetbürgen, Stans, Sarnen und Beckenried im Einsatz.

Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Kantonsspital gebracht werden.

Angaben zur Brandursache gibt es bisher keine.

peld; Regionaljournal Zentralschweiz, 6:32 Uhr.