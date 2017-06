Luzerner Fest 2017 Zentralschweiz wird zur Festhütte

Nicht nur in Luzern, sondern auch in Zug und in Sarnen wird am Wochenende gefeiert.

Bild in Lightbox öffnen. Zusatzinhalt überspringen Seebrücke gesperrt Sa, 24.6. ab 17.00 Uhr bis So, 25.06. 04.00 Uhr Die Busse der VBL und PostAuto AG verkehren beim rechten Seeufer während diesen Zeiten: Linien 7/14 ab Wey

Linien 1/6/8/19/24/73 ab Luzernerhof

Linien 22/23 ab Löwenplatz

Am linken Seeufer verkehren die Busse bis Luzern Bahnhof Die Bahnhofstrasse ist bereits seit Freitag, 23.6., 07.00 Uhr gesperrt. Bereits zum neunten Mal findet am Wochenende das Luzerner Fest statt. Zum ersten Mal wird es kein Feuerwerk geben - dafür aber eine Lichtshow beim KKL und beim Torbogen am Luzerner Bahnhof

Auch im Innern des KKL finden Konzerte statt

Rund 90 Bands, Musiker und DJs treten auf - von Hiphop bis zur Ländlergruppe

Zahlreiche Schulkinder und Vereine verkaufen Festival-Abzeichen für zehn Franken

Der Erlös des Abzeichen-Verkaufs geht an verschiedene gemeinnützige Institutionen im Kanton Luzern

Die Anreise wird mit dem Öffentlichen Verkehr empfohlen, es fahren diverse Extrabusse und -züge. Seefest Zug Am Samstag, 24. Juni findet in Zug das Seefest statt.

Mit jeweils 20 000 Besucherinnen und Besuchern ist es das grösste Fest im Kanton Zug.

Den Höhepunkt bildet das Feuerwerk um 22.30 Uhr.

Ausserdem treten viele verschiedene Bands und Orchester auf.

Der Eintritt ist frei. Längste Bar der Welt in Sarnen Am Samstag, 24. Juni wird in Sarnen die längste Bar der Welt aufgestellt.

Dies bereits zum zweiten Mal.

Rund 50 Bars werden von verschiedenen Vereinen, Hotels oder Freundeskreisen aufgestellt

Das Fest dauert von 18.00 bis 01.00 Uhr im Dorfkern

