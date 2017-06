Diesen Artikel werden die Schülerinnen und Schüler der Primarklasse 6a in Goldau frühestens am Sonntagabend lesen. Der Grund: Sie, sowie zahlreiche weitere in der ganzen Zentralschweiz, haben am Dienstagnachmittag ihr Handy weggesperrt. Zusätzlich sind zuhause PC und Fernseher tabu. So sind die Spielregeln des Projekts «Flimmerpause».

Normalerweise ist das Handy ständiger Begleiter im Unterricht. Sei's zum Rechnen oder zum Recherchieren. Gleichzeitig findet es Klassenlehrer Patrik Bernhard aber wichtig, auch einmal zu erleben, wie es ohne Handy und Bildschirme ist: «Am Anfang ist es unglaublich schwierig. Aber wenn man's mal erlebt hat, sieht man: Es geht!»

Am Dienstagnachmittag haben die Schülerinnen und Schüler der 6a in Goldau nicht nur ihr Handy abgegeben, sondern auch ein Tagebuch angefangen. Dort notieren sie ihre Erwartungen und Gedanken.

Die Meinungen über das Projekt «Flimmerpause» gehen innerhalb der Klasse weit auseinander. Von «ich find's eigentlich nicht gut» bis «es wird wohl eine ziemliche Herausforderung, aber ich lasse mich mal darauf ein» ist alles da. Bei vielen nagt die Angst im Hinterkopf, etwas zu verpassen in den diversen Chats, über welche sich die Mädchen und Knaben sonst unterhalten. «Aber das Gute ist, dass ja alle mitmachen.»

Angesprochen auf die positiven Effekte, welche die Flimmerpause haben könnte, sind sich die Schülerinnen und Schüler erstaunlich einig. «Ich werde wohl mehr Freizeit haben», ist da zu hören. Oder: «Es gibt wohl mit den Eltern weniger Streit über Handy, PC oder Fernsehen. Vielleicht helfe ich diese Woche auch mehr zuhause.»

Am Freitagnachmittag wird sich zeigen, was sich tatsächlich verändert hat. Und ob die Bildschirmpause auch langfristig etwas bewirkt. Lehrer Patrik Bernhard: «Vielleicht ist es bloss ein Tropfen auf einen heissen Stein. Aber wenn's die Kinder nur schon einen Abend lang ohne Flimmerkiste aushalten, ist das schon was. Oder wenn jemand zum Beispiel mal freiwillig am Wochenende das Handy weglegt, dann wäre das toll.»

Seit 2006 wird das Projekt Flimmerpause vom Luzerner Verein «Akzent» organisiert. Die Teilnahme ist freiwillig, angesprochen sind Kindergarten- und Primarschulklassen.

Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr