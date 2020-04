Der Unternehmer Jørgen Bodum hat die beiden Villen an der Obergrundstrasse in Luzern ans Immobilienunternehmen Romano & Christen verkauft.

Das Unternehmen will an einem der beiden Häuser seinen Hauptsitz einrichten, heisst es in einer Mitteilung.

Die Villen kamen immer wieder ins Gespräch, weil sie wiederholt von Aktivisten besetzt wurden und am Zerfallen waren.

Erst gestern wieder machten die beiden Villen Schlagzeilgen, als sie zum wiederholten Male von Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Gundula besetzt wurden. Die Gebäude, die dem Unternehmer Jørgen Bodum gehörten, stehen seit längerem leer.

Verkauft an Immobilienunternehmen

Bodum hat die Villen im Jahr 2013 verkauft und wollte die eine davon abreissen lassen und die andere Sanieren. Da beide jedoch als erhaltenswert gelten, zog dies Verhandlungen mit den Baubehörden nach sich. Eine Einigkeit wurde nie erlangt und der Zustand der Villen verschlechterte sich fortlaufend.

Eigentlich hätte Bodum an der Liegenschaft den Hauptsitz seines Unternehmens einrichten wollen. Da er diesen in der Zwischenzeit jedoch auf Meggen verlegt hatte, verkaufte er die Gebäude nun an das Immobilien- und Architekturunternehmen Romano & Christen, wie dieses in einer Mitteilung schreibt.

Die Sanierung der einen Villa solle «in absehbarer Zeit umgesetzt werden». Bei der zweiten Villa sei man überzeugt bei der Sanierung oder einem Ersatzbau, «einen gangbaren Weg mit der Stadt zu finden». Hausbesetzungen toleriere man auch nicht.