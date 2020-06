Nach einem erneuten Fels- und Bergsturz ist die Axenstrasse zwischen Flüelen und Sisikon gesperrt worden.

Menschen kamen gemäss Urner Kantonspolizei keine zu Schaden.

Der Verkehr wird über die Autobahn A2 umgeleitet.

Im Gebiet Gumpisch über der Axenstrasse kam es am Montag gegen 22 Uhr zu einem Erdrutsch und Felssturz, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Weitere Steinschläge oder Murgänge könne man nicht ausschliessen, so die Polizei weiter. Deshalb bleibt die Strasse bis auf Weiteres gesperrt. Der Verkehr wird über die Autobahn A2 umgeleitet. Sobald es das Wetter zulasse, werde man die Lage vor Ort beurteilen.

Alarmsystem sperrt automatisch

Es handle sich um ein Ereignis, wie es bereits in der Vergangenheit in dem Gebiet vorgekommen sei. Auf dem betroffenen Strassenabschnitt ist seit Herbst 2019 ein Alarmsystem installiert. Dieses sperrt die Strasse automatisch, sobald es eine Bewegung am Berg feststellt.

Zuletzt waren Anfang Mai dieses Jahres mehrere hundert Kubikmeter Material auf die Axenstrasse niedergegangen. Dabei wurde auch die Warninfrastruktur beschädigt. Die Strasse blieb damals aber bloss mehrere Stunden gesperrt.