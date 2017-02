Das Wichtigste in Kürze

Die Zürcher Regierung beantragt dem Kantonsparlament einen Rahmenkredit von 1'030 Millionen Franken für das Rosengartentram und den Rosengartentunnel.

für das Rosengartentram und den Rosengartentunnel. Mit diesem Geld sollen eine neue Tramverbindung vom Albisriederplatz bis zum Milchbuck und ein Strassentunnel zwischen Irchelpark und Wipkingerplatz gebaut werden.

vom Albisriederplatz bis zum Milchbuck und ein zwischen Irchelpark und Wipkingerplatz gebaut werden. Der Tunnel soll im Jahr 2030 fertig sein, die Tramlinien 2032 .

soll im Jahr fertig sein, die . Der Zürcher Kantonsrat muss das Spezialgesetz und den Rahmenkredit absegnen.

muss das und den absegnen. Bei einem Referendum gibt es eine kantonale Volksabstimmung.

56'000 Autos fahren jeden Tag durch die Rosengartenstrasse, mitten durch ein Wohnquartier. Dass die rund 320'000 betroffenen Menschen entlastet werden müssen, ist unbestritten. Die Frage ist bloss: wie?

2013 haben Stadt und Kanton Zürich gemeinsam das Projekt eines Tunnels in Kombination mit einer neuen Tramlinie vorgestellt. Damals ging man in groben Schätzungen noch von Kosten von rund 860 Millionen Franken aus. In seinem konkreten Kreditantrag an den Kantonsrat beantragt die Zürcher Kantonsregierung nun jedoch 1,03 Milliarden Franken für das Gesamtprojekt.

Der Kanton Zürich rechnet zurzeit damit, den Tunnel 2030 eröffnen zu können. Die Tramlinien könnten ihren Betrieb ab 2032 aufnehmen.