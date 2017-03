Der Zürcher CVP-Stadtrat Gerold Lauber verzichtet auf eine Kandidatur für die Stadtratswahlen 2018. Der 60-Jährige steht seit 2006 dem Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich vor. Lauber ist er der zweite bürgerliche Politiker, der nicht mehr antritt.

Im «Tagblatt» der Stadt Zürich schreibt Gerold Lauber in seiner persönlichen Kolumne: «Für mich sind 12 Jahre Stadtrat genau richtig und genug.» Er hat sich also entschieden, nach drei Amtszeiten nicht mehr zu kandidieren.

Verabschieden wolle er sich jedoch noch nicht, schreibt Lauber in der Kolumne weiter. Er habe «bis gegen Mitte 2018 auch noch so einiges vor und zu erledigen», so der Vorsteher des Schul- und Sportdepartements.

Ein Walliser in Schwamendingen

Damit endet nächstes Jahr die politische Karriere von Gerold Lauber. Der gebürtige Walliser sass ab dem Jahr 2000 für sechs Jahre im Zürcher Parlament und war dort Präsident der CVP-Fraktion.

Vor 11 Jahren wurde der Schwamendigen wohnhafte Lauber dann als Nachfolger von Monika Stocker in die Regierung gewählt.

