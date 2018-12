Der Zürcher Kantonsrat hat das Budget 2019 um rund 237 Millionen Franken verbessert. Es schliesst anstatt mit einem Minus von 88 Millionen Franken neu mit einem Plus von gut 148 Millionen Franken ab. Dies bei einem Aufwand von rund 15,6 Milliarden Franken.

Die bürgerlichen Parteien zeigten sich nach der Debatte zufrieden. Sie konnten mit pauschalen Kürzungen das Budget in schwarze Zahlen kehren. SVP, FDP, GLP, BDP und EDU verteidigten die Pauschalkürzungen. Sie seien das richtige Zeichen an die Regierung, weil Pauschalkürzungen den Spardruck in der Regierung hochhalte. Budgetdisziplin sei weiterhin nötig, so die bürgerlichen Parteien.

Scharfe Kritik der Linken und Grünen

Für die Linken waren die Pauschalkürzungen das falsche Zeichen. Sie warfen den Bürgerlichen vor, dass sie nur ein Ziel verfolgten: nämlich Steuersenkungen in der nächsten Legislatur, frühestens für 2020. Anstatt mehr Geld für das Personal, für die Umwelt, für die Spitäler und für die Psychiatrie, hätten die Bürgerlichen 236 Millionen Franken gestrichen. Die SP, die Grünen und die AL lehnten deshalb das Budget ab.

Auch die CVP und EVP kritisierten die Pauschalkürzungen, sprachen aber trotzdem von einem soliden Budget.

Nach 25 Stunden Debatte verabschiedete der Zürcher Kantonsrat das Budget 2019 mit 115 Ja-Stimmen gegen 52 Nein-Stimmen.