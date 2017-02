Offener Konsum, Gewalt und immer wieder Drogentote: Der Platzspitz gleich beim Zürcher Hauptbahnhof war lange einer der grössten Drogenumschlagplätze Europas. Bis zum 5. Februar 1992, als die Polizei den «Needle Park» räumte. Doch die Szene suchte sich neue Orte.

Ab 1986 entwickelte sich der Zürcher Platzspitz zum Treffpunkt der Drogensüchtigen. Stetig wuchs die Szene an, da Polizei und Politik lange zuschauten ohne einzugreifen. Die Süchtigen verwahrlosten immer mehr, 1991 zählte die Stadt allein auf dem Platzspitz 21 Drogentote.

Der Handel florierte, es gab Gewalt und Schiessereien – diese Bilder aus der reichen Schweiz gingen um die Welt.

Vom Platzspitz über den Fluss zum Letten

Mit der medialen Aufmerksamkeit stieg der Druck, der damalige Regierungsstatthalter ordnete die Räumung an. Und so kam es am 5. Februar 1992 zur Schliessung des Platzspitz.

Doch die offene Drogenszene verschwand nicht, sie verlagerte sich zum stillgelegten Bahnhof Letten, wenig unterhalb des Platzspitz.

Begleitung, nicht nur Repression

Bald aber begann die Zeit einer neuen Drogenpolitik: Im Februar 1995 – drei Jahre nach dem Platzspitz – wurde auch der Letten geräumt. Dieses Mal war die Aktion gut vorbereitet und wurde begleitet von zahlreichen Hilfsangeboten wie etwa einer kontrollierten Heroinabgabe, einem Methadonprogramm oder Arbeitsintegration.

Seither bildete sich in der Stadt Zürich keine offene Drogenszene mehr, auch wenn es nach wie vor Süchtige gibt. Auch wenn Drogenfahnder nach wie vor zu tun haben, ist die Situation für Bevölkerung und Polizei deutlich besser als vor 25 Jahren. Und der Platzspitz ist wieder ein «normaler» Park.

(Schweiz aktuell vom 3. Februar 2017)