«Vierzig»

Zum 40-Jahr-Jubiläum seines Geschäfts hat sich Peter Hunziker, der am liebsten Menschen fotografiert, selbst ein Geschenk gemacht: Er hat 40 bekannte und unbekannte Schaffhauser Persönlichkeiten im Studio abgelichtet. Die Porträts sind in einer Ausstellung im Konventhaus Schaffhausen und in einem Bildband mit dem Titel «Vierzig» zu finden.