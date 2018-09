Dalai Lama feiert Jubiläum in Rikon

50 Jahre Tibet in Zürich

Legende: Audio Der 83-jährige Dalai Lama besucht das 50-jährige Tibet-Institut in Rikon. abspielen. Laufzeit 04:31 Minuten.

Der 83-jährige Dalai Lama besucht das 50-jährige Tibet-Institut in Rikon.

Hunderte von Exil-Tibeterinnen und -Tibetern versammelten sich heute in traditioneller Kleidung im Garten des buddhistischen Klosters von Rikon, um den 14. Dalai Lama zu empfangen. Er nähert sich unter einem schwarzen Schirm, der Schatten spenden soll, eskortiert von Mönchen in roten Gewändern, aber auch von breitschultrigen Sicherheitsmännern in schwarzen Anzügen.

Wie Tibet ins Tösstal kam Die ersten 22 Tibeterinnen und Tibeter trafen 1961 in Rikon ein. Die dortige Pfannenfabrik Kuhn hatte sich bereit erklärt, einer Gruppe von Flüchtlingen Wohnraum und Arbeitsplätze zu bieten. Weitere Flüchtlinge folgten nach. Unter der Schirmherrschaft des Dalai Lama entstand 1968 in Rikon dann ein buddhistisches Kloster als geistiges und kulturelles Zentrum für die stetig wachsende Tibetergemeinde. Es war das erste solche Kloster ausserhalb Asiens. Um das Schweizer Gesetz auszutricksen, das damals keine fremden sakralen Bauten zuliess, nannte man es Tibet-Institut. Der Dalai Lama hat Rikon in den vergangenen 50 Jahren bereits 14 Mal besucht.

Das Sicherheitsaufgebot zum 15. Besuch des geistigen Oberhaupts von Tibet ist gross. Vor dem Eingang zum Klostergarten werden alle Besucher von der Polizei durchsucht. Zum Zeremonienraum sind nur eine Handvoll Ehrengäste und ausgewählte Medienvertreter zugelassen. Die Zeremonie wird auf eine Grossleinwand im Garten übertragen.

Es genügt nicht, als Flüchtling zu überleben.

Nach den traditionellen Gesängen sowie der Darreichung von Buttertee und Reis richtet sich der Dalai Lama mit seiner Botschaft an die Anwesenden. Es genüge nicht, als Flüchtlinge zu überleben, sagt er. Die Tibeterinnen und Tibeter weltweit müssten auch ihre Kultur bewahren. Der Dalai Lama spickt seine Rede mit Anekdoten aus seinem Leben.

Auch mit Tempeln und Gebeten sei es nicht getan, mahnte der Dalai Lama weiter. Der Buddhismus müsse auch modernes Wissen integrieren. Dann wechselt der höchste Tibeter ins Englische und nennt seinen heutigen Besuch ein Treffen alter Freunde. Und schenkt seinen Zuhörerinnen und Zuhöreren zum Schluss sein berühmtes herzliches Lachen.