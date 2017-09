Abstimmungen in den Gemeinden Winterthur: Wer ist in Zukunft für Einbürgerungen zuständig?

Heute, 11:05 Uhr

In Winterthur wird darüber abgestimmt, ob in Zukunft nur noch die Regierung über Einbürgerungen entscheidet. Dieses und weitere Abstimmungen in den Zürcher und Schaffhauser Gemeinden:

Bild in Lightbox öffnen. Um was geht es?

Derzeit sind in der Stadt Winterthur Regierung und Parlament für Einbürgerungen zuständig. Je nach Verfahrenskategorie entscheidet der Stadtrat oder der Grosse Gemeinderat, ob jemand den Schweizer Pass bekommt oder nicht. Bei einem Ja zur Vorlage wäre das Parlament nicht mehr zuständig für Einbürgerungen. Die Kompetenz läge dann voll und ganz beim Winterthurer Stadtrat. Eine vorberatende Bürgerrechtskommission im Parlament wäre dann nicht mehr nötig. In Zukunft müssten sich Einbürgerungswillige einem schriftlichen Staatskundetest stellen. Dass nur die Regierung über Einbürgerungen entscheidet, ist im Kanton Zürich eine gängige Praxis. In 117 von 168 Zürcher Gemeinden wird das Einbürgerungsverfahren heute so gehandhabt. Zusatzinhalt überspringen Die Parolen der Parteien: JA:SP, Grüne, GLP, EVP, AL, Piraten Partei NEIN: SVP, FDP, CVP, EDU, BDP Das sagen die Befürworter: Dass Parlament und Regierung über Einbürgerungen entscheiden sei veraltet. Das Bundesgericht habe längst entschieden, dass Einbürgerungen keine politischen Angelegenheiten seien.

Die Vereinheitlichung der Kompetenz diene der Versachlichung und der Effizienz des Einbürgerungsverfahrens. Ausserdem diene das neue Verfahren dem Persönlichkeitsschutz der Antragssteller, weil diese nicht mehr öffentlich diskutiert würden. Das sagen die Gegner: Die Einbürgerungskompetenz soll keine rein verwaltungstechnische Angelegenheit werden. In der Bürgerrechtskommission seien alle Parteien vertreten und lasse daher eine ausgewogene Beurteilung zu.

Eine persönliche Befragung sei für die Einbürgerungswilligen angenehmer als ein schriftlicher Test. Um das geht es in weiteren Gemeinden: Bauma Soll das Hallenbad Bauma saniert oder sogar ausgebaut werden?

Fehraltdorf Wird die Gemeindeordnung revidiert?

Gossau ZH Sollen Schulgemeinde und politische Gemeinde zusammengelegt werden?

Oberstammheim/Unterstammheim/Waltalingen Wird aus den drei Gemeinden bald eine einzige?

Rüti

Soll die Tagesstruktur an der Schule weitergeführt werden?

Uster

Wie kommt die beiden Volksinitiativen (gegen die Entlastungsstrasse Uster West und für die Förderung von bezahlbarem ökologischem Wohnraum) bei den Stimmberechtigten an?



grud; Regionaljournal Zürich Schaffhausen