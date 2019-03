Der «Thomasweg» wurde zum «Taminiqueweg»: Die Unia verwandelte Zürichs männliche Strassennamen über Nacht in weibliche.

Die Unia macht am Frauentag männliche Strassennamen weiblich

Frauen sichtbarer machen, mit einer Nacht- und Nebelaktion: Die Gewerkschaft Unia überklebte in der Nacht auf Freitag in Zürich zahlreiche männliche Strassennamen und machte sie weiblich. Über hundert Schilder wurden bearbeitet. Beispiele sind:

Zürichs Strassen werden weiblich Alter Strassenname

Weiblicher Strassenname

Thomasweg Taminiqueweg Josefstrasse Mariastrasse Erismannstrasse Erisfraustrasse

Von 447 Strassen in Zürich, die nach prominenten Persönlichkeiten benannt wurden, würden nur 54 weibliche Namen tragen, schreibt die Gewerkschaft. Das sei ein typisches Zeichen dafür, dass Frauen in der Öffentlichkeit weniger sichtbar seien als Männer.

Bild 1 / 3 Legende: In einer Nacht- und Nebelaktion überklebte die Gewerkschaft Unia Zürich-Schaffhausen... Unia Bild 2 / 3 Legende: ...und machte männliche Strassennamen so weiblich. Unia Bild 3 / 3 Legende: So wurde etwa der «Thomasweg» in der Nähe des Locherguts zum «Taminiqueweg». Unia

Nicht nur Strassenschilder wurden überklebt, die Gewerkschaft hängte in der ganzen Stadt auch Schilder auf, mit Geschichten von Frauen an ihrem Arbeitsplatz. Damit will sie auf problematische Arbeitsbedingungen des weiblichen Geschlechts aufmerksam machen.

Legende: Auch Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch hat einen Strassennamen erhalten. Unia

Hat die Aktion Folgen?

Die Aktion könnte für die Gewerkschaft Unia Zürich-Schaffhausen noch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt, dass sie schon vor der Aktion letzte Nacht Personen kontrolliert und Material beschlagnahmt habe. Das Überkleben von Strassennamen sei nicht gestattet, weil zum Beispiel Sanitäter oder die Polizei in Notfällen wie Verkehrsunfällen auf korrekte Strassenangaben angewiesen sei. Zudem dürfe der öffentliche Grund nicht verunstaltet werden.