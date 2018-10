Die Vorgeschichte

Die zehn Angeklagten sollen im November 2016 zwei Männer in der An'Nur Moschee festgehalten, misshandelt und massiv bedroht haben. Zuvor war eine Aufnahme eines Gottesdienstes den Medien zugespielt worden, was eine Razzia in der Moschee zur Folge hatte. Laut Anklage wurden die beiden «Verräter» bedroht und drangsaliert. So wurde offenbar einer unter anderem gezwungen, eine Zehnernote zu schlucken.

Der Prozess

Wegen des grossen Medieninteresses wird der Prozess per Video in einen Nebenraum des Bezirksgerichts Winterthur übertragen. Die Journalisten können den Prozess von dort aus verfolgen. Während der Befragung betonten die Angeklagten, sie seien gut integriert.

Alle Angeklagten erzählen dieselbe Geschichte: Die Vorwürfe seien übertrieben, das meiste gelogen. «Niemand wurde geschlagen. Niemand wurde eingesperrt. Niemand wurde bedroht.» Stattdessen hätten sich die beiden angeblichen Opfer mit Journalisten und Justiz zusammengetan. Mit diesem Prozess solle ein Zeichen gegen die «bösen Salafisten und Terroristen» gesetzt werden.

Die Geschädigten hätten ja gar keine Verletzungen, sagte ein Beschuldigter bei der Befragung in trotzigem Ton. Er habe die beiden nur angespuckt und als «Idiot» und «Dummkopf» beschimpft, mehr aber nicht.

Diese Aussagen widersprechen den Aussagen einer Polizistin, die am Abend des Angriffs in der Moschee war. Sie habe noch nie so verängstigte und eingeschüchterte Personen gesehen, gab sie zu Protokoll.

Auch der Imam beteuerte, dass es keine Bedrohung gegeben habe.

Die Anklage

Die Anklage fordert, die zehn Angreifer mit teilbedingten Freiheitsstrafen in unterschiedlicher Höhe zu bestrafen. Unter anderem wegen Freiheitsberaugung, Nötigung, Drohung und Körperverletzung. Jene Beschuldigten ohne Schweizer Pass sollen zudem des Landes verwiesen werden. Dem Imam wirft die Anklage vor, dass er von einem der jungen Gläubigen ein «Geständnis» verlangt und dieses aufgezeichnet habe.

Für den Prozess sind fünf Tage eingerechnet. Das Urteil wird Ende Oktober erwartet.