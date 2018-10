Das sagen die Verteidiger

Am Dienstag hatten die ersten zwei Verteidiger ihre Auftritte. Sie versuchten, die ganze Anklage als Lügengebäude darzustellen. Sein Mandant sei ein normaler Jugendlicher mit guten Schulnoten und wisse nicht einmal, was ein Salafist sei. Zwar habe er eines der angeblichen Opfer beleidigt und angespuckt, aber nicht verletzt. Der zweite Verteidiger monierte vor allem eine mediale Vorverurteilung. Die Beschuldigten würden als Radikale und Schläger dargestellt und als solche bereits verurteilt. Für den angeblichen Angriff gebe es jedoch keine Beweise.

Das sagt die Staatsanwältin

Die Aussagen seien alle unglaubwürdig, sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer am Dienstag, dem zweiten Prozesstag. Es sei um Rache und Bestrafung gegangen. Als Mob mit aggressiver Gruppendynamik seien die Beschuldigten auf die beiden vermeintlichen «Verräter» losgegangen und hätten Selbstjustiz geübt.

Der Vereinspräsident und der Imam hätten in ihrer Funktion als Respektspersonen eigentlich die Gelegenheit gehabt, den Mob zu beruhigen. Dies hätten sie aber nicht getan. Stattdessen hätten sie ein Geständnis aus den Opfern herausgepresst.

Not-SMS aus der Toilette

Als Beweis für den Angriff dient der Anklage unter anderem das SMS, das eines der Opfer schliesslich von der Toilette aus an einen Polizisten senden konnte: «Urgent, please urgent! Moschee Winterthur, they kill my friend.» Eine Polizistin, die sich um die beiden Geschädigten kümmerte, gab zu Protokoll, dass sie noch nie so verängstigte Personen gesehen habe.

Die Vorwürfe

Die zehn Angeklagten sollen im November 2016 zwei Männer in der An'Nur Moschee festgehalten, misshandelt und massiv bedroht haben. Zuvor war eine Aufnahme eines Gottesdienstes den Medien zugespielt worden, was eine Razzia in der Moschee zur Folge hatte. Laut Anklage wurden die beiden «Verräter» bedroht und drangsaliert. So wurde offenbar einer unter anderem gezwungen, eine Zehnernote zu schlucken. Dies, weil er «seine Religion für Geld verkauft habe.»

Das sagen die Beschuldigten

Die zehn Männer erzählen dieselbe Geschichte: Die Vorwürfe seien übertrieben, das meiste gelogen. «Niemand wurde geschlagen. Niemand wurde eingesperrt. Niemand wurde bedroht.» Stattdessen hätten sich die beiden angeblichen Opfer mit Journalisten und Justiz zusammengetan. Mit diesem Prozess solle ein Zeichen gegen die «bösen Salafisten und Terroristen» gesetzt werden.

Während der Befragung betonten die Angeklagten, sie seien gut integriert. Die Geschädigten hätten ja gar keine Verletzungen, sagte ein Beschuldigter bei der Befragung in trotzigem Ton. Er habe die beiden nur angespuckt und als «Idiot» und «Dummkopf» beschimpft, mehr aber nicht. Auch der Imam beteuerte, dass es keine Bedrohung gegeben habe.

Der Prozess

Seit Montag stehen zehn Männer aus dem Umfeld der An'Nur Moschee vor dem Bezirksgericht Winterthur, unter ihnen auch der ehemalige Imam und der Vereinspräsident. Für den Prozess sind fünf Tage eingerechnet. Das Urteil wird Ende Oktober erwartet.