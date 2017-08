Das Wichtigste in Kürze:

Ein 60-jähriger ehemaliger Clown des Zirkus Knie muss sich vor dem Zürcher Bezirksgericht verantworten.

Die Staatsanwältin wirft ihm sexuelle Handlungen mit einer 14-Jährigen vor. So soll der Künstler das Mädchen im Oktober 2016 drei Mal mit Zunge geküsst haben, es unter den Kleidern am Rücken gestreichelt und ihm einen Kuss aufs Decolleté gegeben haben.

Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Er betonte vor Gericht, er habe kein Interesse an Mädchen.

Die Vorwürfe gegen den italienischen Clown sind happig. Doch der 60-Jährige wollte sie vor Gericht nicht auf sich sitzen lassen. Er stehe ausschliesslich auf Frauen, betonte er. Weshalb sich das Mädchen die Vorwürfe ausgedacht haben könnte, könne er sich nicht erklären.

Er habe nicht einmal gewusst, wie alt das Mädchen gewesen sei. «Das hat mich auch nicht interessiert.» Beim Kontakt zur damals 14-Jährigen sei es nie um etwas Sexuelles gegangen, immer nur um die Kunst. «Sie wollte Artistin werden», sagte der Clown. Sie habe ihn ausgefragt über die Zirkuskunst, über Clownschulen und vieles mehr.

Kamerabilder zeigen Widersprüchliches

Deshalb habe er ihr in dem Zürcher Hotelzimmer auch ein Buch über die Clownskunst geben wollen. Dabei habe es keinerlei Übergriffe gegeben, nur eine Umarmung zum Abschied. Zudem habe er das Mädchen eigentlich gar nicht aufs Hotelzimmer mitnehmen wollen. Sie habe ihm in der Lobby aber gesagt, dass sie sich alleine unwohl fühle.

Der Anwalt des Mädchens zeigte in seinem Plädoyer jedoch auf, dass diese Geschichte hinkt. Kameraaufzeichnungen der Hotellobby zeigen nämlich, dass es eine solche Konversation gar nie gab. «Er forderte sie nie dazu auf, in der Lobby zu bleiben. Er nahm sie einfach mit.»

Einer Fotografin, die er eigentlich vom Flughafen abholen wollte, schrieb er zudem per Whatsapp, dass sie mit dem Zug an den Hauptbahnhof Zürich fahren solle. «I have a very important meeting» – damit habe er das Treffen mit dem Mädchen gemeint.

Fast 1000 Nachrichten ausgetauscht

Weiter habe er mit dem Mädchen fast 1000 Whatsapp-Nachrichten ausgetauscht. Er schrieb ihr, er wolle sie umarmen, er vermisse sie, wolle Fotos von ihr und auf ein «nächstes Level» kommen. «Da schrieb kein väterlicher Freund. Da schrieb ein Mann, der sich verloren hat.»

Die Zuwendung war durchaus nicht einseitig: Auch das Mädchen schickte Herzchen und Küsschen, war offensichtlich in eine Schwärmerei verfallen. «Ein 60-Jähriger hat jedoch die Aufgabe, verantwortungsvoll mit einer solchen Schwärmerei umzugehen», so der Anwalt des Mädchens.

Die Verteidigung hingegen hielt fest, man könne nicht ausschliessen, dass die 14-Jährige einiges hinzugedichtet habe. Denn das Verhalten des Mädchens nach dem angeblichen Übergriff habe vor allem eines gezeigt: Dass es niemandem gegenüber wirklich ehrlich gewesen sei, so der Anwalt des Clowns. Sie habe ihrer Freundin etwas anderes erzählt als ihrer Mutter. Von einer traumatischen Erfahrung könne zudem keineswegs die Rede sein. Das Mädchen habe auch noch während der Ermittlungen versucht, Kontakt zu dem Künstler aufzunehmen.

Mutter des Mädchens bei Treffen oft dabei

Zusatzinhalt überspringen Festnahme in Lugano Die Tessiner Polizei verhaftete den Clown im November 2016, gleich nach der letzten Aufführung der Knie-Tournee in Lugano. Die Verhaftung und die mediale Aufmerksamkeit kosteten den italienischen Clown fast alle seine Engagements.

Kennengelernt hatten sich der heute 60-jährige Clown und das Mädchen bei Fan-Kontakten. «Sie war oft sehr emotional, hat mich umarmt und geweint.» Bei diesen Gelegenheiten sei auch oft die Mutter des Mädchens dabei gewesen, berichtete der Künstler. Irgendwann hatten der Clown und die Teenagerin dann auch Kontakt über Whatsapp. Wenn er spüre, dass ihn jemand brauche, dann sei er für diese Person da.

Urteil noch heute erwartet

Nun muss das Gericht entscheiden. Die Anklage fordert für den 60-Jährigen eine bedingte Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu 120 Franken und einer Busse von 600 Franken. Zudem soll der Italiener fünf Jahre Landesverweis erhalten.

Die Verteidigung fordert hingegen einen Freispruch. Die Staatskasse müsse ihn für das erlittene Leid angemessen entschädigen. «Er wurde beruflich ermordet.» Der Clown wolle das Geld aber nicht behalten, sondern einem Kinderhilfswerk spenden.

Das Zürcher Bezirksgericht wird das Urteil voraussichtlich um 15.30 Uhr eröffnen.