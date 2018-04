Um diese Trophäe spielen die ZSC Lions am Mittwoch im ausverkauften Hallenstadion.

Die Gastronomie im Zürcher Hallenstadion haben alles auf den Meistertitel der ZSC Lions ausgerichtet. An einem gewöhnlichen Tag verkaufen die Imbissbuden rund 7000 Liter Bier, am Mittwoch ist nun aber nichts mehr normal. 30'000 Liter Bier stehen bereit. Und auch die restlichen Verkaufszahlen schnellen in die Höhe.

Ansturm auf die ZSC-Gastronomie Nahrung

Menge (normaler Spieltag)

Menge (Meisterspiel)

Bier 7000 Liter

30'000 Liter

Würste 2200 Stück

Rund 3500 Stück

Beef-Burger 1500 Stück

Gut 2000 Stück

Schnitzelbrot 400 Stück

500 - 600 Stück

Pizza

400 Stück

500 - 600 Stück

Fleischkäse 500 Stück

Bis zu 700 Stück

Pommes Frites

600 Kilo

Gut 800 Kilo



Stefan Buri, Leiter der ZSC-Gastronimie, sagt auf Anfrage des Regionaljournals, dass er mit dem Titel rechnen müssen. «Ich kann nicht um 23 Uhr noch den Bäcker oder Metzger anrufen und Waren nachbestellen.»

Das grosse Zittern

Auch in Kloten, wo der EHC mit einem Sieg gegen den SC Rapperswil-Jona Lakers den Ligaerhalt schaffen könnte, dürfte die Gastronomie gut laufen. Dem Klotener Stadtpräsidenten René Huber schlägt die angespannte Lage seines Clubs jedoch eher auf den Magen: «Ich bin sehr nervös. Es ist eine ganz ausgeglichene Serie. Jeder Ausgang ist möglich.»