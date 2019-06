Alle Freibäder im Kanton Zürich verfügen über Wasseraufbereitungsanlagen, welche das Badewasser reinigen. Diese sind auf eine mittlere Zahl von Badegästen ausgelegt, heisst es im Jahresbericht des kantonalen Labors.

Die Wasserqualität ist schlechter geworden.

Im Hitzesommer 2018 verzeichneten jedoch die meisten Freibäder Rekordzahlen. «Da sind die Systeme an ihre Leistungsgrenze gekommen», stellt Kantonschemiker Martin Brenner fest. Die Wasserqualität sei im letzten Jahr spürbar schlechter gewesen. Er habe die Bademeister deshalb angewiesen, mehr Frischwasser in die Becken zu pumpen.

Jedes fünfte Restaurant beanstandet

Unappetitlich ist ein weiterer Befund im Bericht. Brunner beanstandete jedes fünfte kontrollierte Restaurant und Take-Away. Es ging um Mängel in der Hygiene oder verunreinigte Salate, Pommes-Frites oder andere Speisen. Diesen Befund relativiert Brunner. Die Quote sei deshalb so hoch, weil seine Leute wüssten, wo es Probleme geben könnte. Unter dem Strich sei die Hygiene in den Gastrobetrieben immer noch etwa gleich wie in früheren Jahren.