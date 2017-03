Globi an der ETH Zürich Auf der Suche nach dem Studenten von morgen

Erdbebensimulator, Schoggi-Drucker: In seinem neusten Abenteuer taucht der Schweizer Comic-Held Globi ein in die Welt der Wissenschaft und entdeckt dabei reelle Erfindungen der ETH Zürich. Mit dem Buch sollen Kinder schon früh für Technik und ein Studium an der Zürcher Hochschule begeistert werden.

