Neue Halle für Neu-Oerlikon Auf Stettbach folgt Oerlikon: Weitere Konzerthalle eröffnet

Heute, 15:24 Uhr

Weil ein Teil der Maag-Hallen für das Tonhalle-Orchester umgebaut wird, suchten die Betreiber nach einem neuen Ort für Veranstaltungen. Fündig wurden sie in Oerlikon. Die neue Halle 622 wurde am Montag eröffnet. Das erste Konzert findet am Donnerstag statt.

derv; mark; Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 12.03 Uhr