Der ehemalige Prediger der An-Nur Moschee soll zur Tötung von «schlechten Muslimen» aufgerufen haben.

Anlass für den Prozess ist ein Freitagsgebet in der Winterthurer An-Nur Moschee. Darin soll der Imam vor rund 60 Zuhörern gepredigt haben, man solle Muslime, die nicht in Gemeinschaft beten, meiden, verleumden und in ihren Häusern verbrennen.

Zusatzinhalt überspringen Die An-Nur Moschee Die Moschee im Winterthurer Quartier Hegi geriet 2015 erstmals in die Schlagzeilen. Mehrere jugendliche Dschihad-Reisende sollen sie besucht haben. Der Vermieter liess darauf hin den Mietvertrag auslaufen. Die Razzia im Herbst 2016 aufgrund der Gewalt-Predigt führte zum endgültigen Aus. Die Verein der Moschee wurde im Juni 2017 aufgelöst.

Mit seiner Predigt habe der Imam willentlich zur Tötung von Menschen, zur Brandstiftung, Nötigung und eventuell zur Körperverletzung aufgerufen, schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift.

Gefängnis und Landesverweis gefordert

Verantworten muss er sich auch wegen mehrerer gewalttätiger Propaganda-Bilder und eines Videos, das er auf Facebook mit einem «Like» versah und teilte. Der 25-Jährige war während seiner Zeit als Imam zudem Asylsuchender. Er hätte also gar nicht gegen Bezahlung arbeiten dürfen, wofür er ebenfalls angeklagt ist. Sein Asylgesuch wurde mittlerweile abgelehnt.

Der Staatsanwalt fordert eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten bedingt. Zudem soll der Imam für 15 Jahre des Landes verwiesen werden. Der Imam wollte sich zu Beginn des Prozesses nicht zu den Vorwürfen äussern.

