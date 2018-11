Vom Komfortkissen bis zum Käse: An der Züspa waren jeweils (fast) alle Branchen vertreten.

Ein Jahr vor ihrem 70. Geburtstag kommt für die Züspa das Aus: Die Veranstalterin Messe Schweiz stellt den Traditionsanlass ein. Grund: Die Besucherzahlen gingen in den vergangenen Jahren schleichend zurück, die Aussteller verkauften merklich weniger.

Gemüseraffeln ziehen nicht mehr

Die klassische Konsumgütermesse entspreche keinem Bedürfnis mehr, heisst es bei Messe Schweiz. Vor allem in urbanen Gebieten wie Zürich hätten es klassische Konsummessen heute schwer; Gemüseraffeln und Massagestühle seien keine Renner mehr. Entsprechend hätten Publikumszahlen und Verkäufe in den vergangenen Jahren abgenommen, und die Aussteller seien zunehmend unzufriedener geworden.

Im September herrschte noch Zuversicht. «Ich bin überzeugt, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und persönliche Kontakte sucht. Findet man den richtigen Mix von Online und Offline, bin ich sicher, dass Messen genau jene Plattform sind, die den Besuchern und den Ausstellern genau dies bieten können», sagte damals Karin Sonderegger, Ausstellungsdirektorin von Messe Schweiz, zu Radio SRF.

Wir haben versucht, dem Produkt neues Leben einzuhauchen.

Heute klingt es anders. «Natürlich waren wir zuversichtlich», meint Christoph Kamber, Standortleiter der Messe Zürich, auf Anfrage des Regionaljournals. «Uns wurden nun aber die Limiten aufgezeigt. Wir haben in den letzten Jahren viel an diesem Produkt herumgeschliffen und versucht, ihm neues Leben einzuhauchen. Aber in der Summe war der Trend rückläufig. Und wir sind nun zur Erkenntnis gekommen, dass es Zeit ist, ein neues Format zu lancieren.»

Neues Zürcher Format ab 2020

Die Züspa wird zwar beerdigt, doch an ihre Stelle soll etwas Neues treten. Spruchreif ist gemäss Kamber noch nichts. Geplant sei aber ein neues Angebot, das ein physisches Erlebnis mit digitalen Angeboten verbinde. Stattfinden soll es weiterhin in den Messehallen in Zürich-Oerlikon. Die erste Ausgabe ist für 2020 geplant. Klar ist schon jetzt: Es wird kein Anlass für alle sein wie die Züspa. Denn gut funktionieren gemäss Kamber nur noch Themen-Messen wie etwa Giardina, Swissbau oder Swiss Moto.

Aus auch für Lausanne und Basel

Auch an anderen urbanen Standorten haben Publikumsmessen keinen Erfolg mehr. Messe Schweiz wird deshalb auch die Mustermesse Basel nicht mehr durchführen. Die Muba wird 2019 zum letzten Mal ihre Tore öffnen. Einstellen will Messe Schweiz auch das Comptoir Lausanne. Das Comptoir ist noch älter als die Züspa: Es hat eine fast 100-jährige Tradition.